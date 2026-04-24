Россия вернула из украинского плена 193 военных

Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 193 на 193

Возвращение находившихся на подконтрольной Киеву территории 193 российских военных прошло 24 апреля. Взамен украинская сторона получила такое же количество своих солдат, сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что российские военные находятся на территории Белоруссии, где получают необходимую психологическую и медицинскую помощь. В ближайшее время их доставят в Россию и отправят в медицинские учреждения Минобороны для лечения и реабилитации.

В пресс-службе подчеркнули, что посреднические усилия для проведения обмена оказали Объединенные Арабские Эмираты и США.

Это второй обмен пленными за этот месяц. В субботу, 11 апреля, в Россию вернулись 175 военнослужащих, а украинская сторона получила столько же взятых в плен солдат ВСУ.

Вместе с бойцами с подконтрольной Киеву территории также вернулись семь жителей Курской области. Они стали последними жителями российского региона, оказавшимися в плену после атаки боевиков.

