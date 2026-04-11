Россия вернула из украинского плена 175 военных

Россия вернула 175 военных из украинского плена и передала взамен 175 военнослужащих ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военнослужащих. Взамен переданы 175 военнопленных ВСУ», — заявили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что российские военнослужащие в настоящее время находятся в Белоруссии, где им оказывают медицинскую и психологическую помощь. При возвращении бойцов из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали ОАЭ.

В минувший четверг, 9 апреля, представители России и Украины провели обмен телами погибших военных. Киевскому режиму отправили тела 1000 человек, а российская сторона получила 41 павшего воина.