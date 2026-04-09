Россия и Украина провели обмен телами погибших военных

Представители России и Украины провели еще один раунд обмена телами погибших военных. Об этом РБК сообщил депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев.

По его словам, российская сторона получила 41 тело павших воинов, а киевскому режиму передали 1000 погибших боевиков.

Последний обмен телами состоялся 26 февраля. Тогда Украине также отправили 1000 погибших военных, а Россия получила 35 тел.

До этого обмен погибшими проводили в конце января, когда Россия вернула Украине 1000 тел, получив обратно тела 38 погибших.

Ранее стало известно, что ВСУ пытаются вывезти останки офицеров из населенного пункта Бугаевка в Харьковской области после разгрома командного пункта сил 159-й отдельной механизированной бригады.

Также украинские штурмовики начали сдаваться в плен в Константиновке из-за истощения.