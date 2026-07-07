В Подмосковье отменили ракетную опасность

Отбой ракетной опасности объявили в Московской области. Сообщение об этом опубликовала система РСЧС Подмосковья в мессенджере «Макс» .

Ракетную опасность отменили в 3:24, объявление об опасности появилось в 1:54. Жителям Подмосковья рекомендовали укрыться в зданиях, на подземных парковках и переходах.

Ранее в регионе объявили беспилотную опасность. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о девяти сбитых беспилотниках, которые летели в сторону столицы. Все БПЛА сбили в течение часа.

В ночь на 7 июля массированной ракетной атаке подвергся Белгород. Глава региона отметил, что есть прилеты по гражданской инфраструктуре, но большую часть ракет сбили системы ПВО.