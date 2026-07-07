Ракетную опасность объявили в Московской области

В Московской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщила РСЧС Подмосковья в мессенджере «Макс» .

«Ракетная опасность объявлена на территории Московской области. Оставайтесь дома и не подходите к окнам или пройдите в укрытие», — посоветовали спасатели.

Жителям региона также рекомендовали укрыться в зданиях, подземных переходах или паркинге.

Ранее в Подмосковье объявили беспилотную опасность. Разница по времени между сообщениями — менее 50 минут. Власти предупредили о возможных проблемах с мобильным интернетом. При обнаружении обломков жителям необходимо позвонить по телефону «112».