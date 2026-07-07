Белгород подвергся массированной ракетной атаке ВСУ

Белгород и Белгородский округ в ночь на 7 июля подверглись массированной ракетной атаке ВСУ. Подробности в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

«Хотя большая часть снарядов была сбита, есть прилеты по гражданской инфраструктуре. По предварительным данным, обошлось без жертв, но есть трое пострадавших в селе Беловское», — написал Шуваев.

В Белгороде на одном из объектов разгорелся пожар, повреждения получила энергетическая инфраструктура. Врио губернатора сообщил о перебоях в электро- и водоснабжении в нескольких муниципалитетах и районах областного центра.

Беспилотную опасность объявили в Московской области. ВСУ атаковали регион в ночь на 7 июля.