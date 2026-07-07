В Подмосковье объявили беспилотную опасность

Беспилотную опасность объявили на территории Московской области. Об этом сообщил РСЧС региона в мессенджере «Макс» .

«Оставайтесь дома и не подходите к окнам или пройдите в укрытие», — отметили в сообщении.

Власти напомнили о запрете съемки работы ПВО, а также предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета.

В ночь на 7 июля беспилотники атаковали Курск. Губернатор региона Александр Хинштейн сообщил, что силы ПВО сбили несколько беспилотных летательных аппарата в воздушном пространстве над городом. Один из БПЛА врезался в технический этаж высотки.