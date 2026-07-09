В Подмосковье объявили беспилотную опасность

Беспилотную опасность объявили в Московской области. Об этом сообщила система РСЧС Подмосковья в мессенджере «Макс» .

«Беспилотная опасность объявлена на территории Московской области», — заявили в публикации.

Местных жителей призвали оставаться дома, не подходить к окнам или пройти в укрытия. Людям, которые находятся на улице или в машине — перейти в здания, подземный переход или паркинг. Также граждан предупредили о вероятных перебоях с мобильным интернетом.

Ранее, 7 июля, в Московской области объявляли ракетную опасность. После этого мэр столицы Сергей Собянин заявил, что системы противовоздушной обороны сбили на подлете к городу девять украинских беспилотников.