Девять беспилотников ВСУ сбили за последний час на подлете к Москве

Системы ПВО за последний час сбили на подлете к Москве девять украинских беспилотников. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Сообщение о первом сбитом БПЛА опубликовали в 2:40. Собянин сообщил, что на месте падения обломков работают спецслужбы.

В 3:07 столичный градоначальник опубликовал сообщение о пяти сбитых беспилотниках, летевших в торону Москвы. Через 10 минут поступило сообщение о еще трех украинских БПЛА.

Ранее беспилотную опасность объявили в Московской области. Спустя менее часа в регионе объявили ракетную опасность. Сообщения об этом опубликовала в мессенджере «Макс» система РСЧС Подмосковья. Жителям региона напомнили о запрете снимать работу ПВО и возможных проблемах в работе мобильного интернета.