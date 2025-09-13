Утром 13 сентября в подконтрольном Киеву Херсоне раздались взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

«В Херсоне слышны взрывы», — указали журналисты.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на ВЭФ-2025 заявил, что Херсон — чисто русский город, который украинские войска пытаются превратить в пустынное место. Оставшись под контролем ВСУ, Херсон стал призраком — в населенном пункте не осталось жителей.

Чиновники уехали из Херсона еще в августе, администрация демонстрировала активность издалека — через социальные сети и личные блоги. Городское хозяйство бросили на произвол.

В начале сентября ВСУ отвели военную технику из микрорайона Корабел, расположенного на Карантинном острове. Украинские разведчики и дроноводы продолжают прятаться по квартирам на острове, боевые БПЛА запускают с крыш и из дворов.