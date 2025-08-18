В Херсоне не осталось чиновников

Украинская администрация Херсона эвакуировалась из города в Николаев. Чиновники создают видимость работы в соцсетях, сообщил ТАСС подпольщик.

«В Херсоне местная власть, назначенная Киевом, давно покинула город и действует дистанционно из Николаева. <…> Местные чиновники стараются демонстрировать активность через социальные сети и свои личные блоги», — сказал инсайдер.

Городское хозяйство, по его словам, брошено на произвол. Некому решать коммунальные и социальные проблемы.

На основных выездах из Херсона украинские военные установили антидроновые сети. Фортификации призваны обеспечить им безопасный отход из города. Тем временем, гражданские занялись распродажей недвижимости, дома и бизнес отдают за бесценок.