Херсон — русский город, а украинские военные пытаются превратить его в пустынное место. Такое заключение сделал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА «Новости» на ВЭФ-2025.

«Херсон — это чисто русский город. Он начат, строился, развивался и укрепился экономически в Российской империи, потом в Советском Союзе. Поэтому говорить о том, какой это город, даже не имеет смысла по историческим характеристикам», — сказал Сальдо.

По его словам, сейчас Херсон, оказавшись под контролем ВСУ, стал городом-призраком. В нем почти не осталось жителей. В городе все чаще замечают военных украинской армии. Среди них есть и иностранные наемники, не имеющие отношения к украинским вооруженным силам.

«Они все делают для того, чтобы город превратился в пустынное место», — подчеркнул Сальдо.

Херсонская область — регион России, расположенный на юге страны, в нижнем течении Днепра. Ее берега омывают Азовское и Черное моря. В сентябре 2022 года область вошла в состав России по итогам референдума.

Украина не признает этот шаг и продолжает обстрелы территории. Сейчас под контролем России находится около 75% области. Украинские войска удерживают часть правобережья Днепра, включая город Херсон.

Ранее украинская армия отвела военную технику из микрорайона Херсона «Корабел», расположенного на Карантинном острове. Сальдо сообщил, что на Карантинном острове осталось около 500 гражданских. Среди них много пожилых людей и мужчин, которые боятся мобилизации. Они живут в старых домах и существуют только благодаря гуманитарной помощи.