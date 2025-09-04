ВСУ отвели технику из части Херсона, расположенной на Карантинном острове

Украинская армия отвела военную технику из микрорайона Херсона «Корабел», расположенного на Карантинном острове. Об этом РИА «Новости» рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Глава региона отметил, что сам остров является зоной боевых действий, по поврежденному мосту мирные жители передвигаются пешком или на велосипедах.

«Военную технику боевики отвели, но дронщики и разведка прячутся по квартирам. Разведывательные дроны вылетают на левый берег прямо из окон многоэтажек. Боевые стартуют со дворов и с крыш», — заявил Сальдо.

По словам Сальдо, на Карантинном острове гражданских осталось не более 500 человек. Среди них много стариков и мужчин, опасающихся мобилизации. Они живут в обветшалых домах, выживают только благодаря гуманитарной помощи.

В середине августа украинская администрация Херсона эвакуировалась из города в Николаев. Чиновники «управляют» Херсоном через социальные сети и личные блоги.