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    В Орле обломки беспилотника повредили квартиры и детский сад

    Фото: РИА «Новости»

    В Орле обломки сбитого беспилотника повредили остекление в четырех многоквартирных домах и здании детского сада. Пострадавших нет, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

    По его данным, за ночь над регионом уничтожили три вражеских БПЛА. Фрагменты одного из них упали в Заводском районе города. Помимо жилых домов, повреждения получило здание детского сада номер 98.

    «К счастью, никто не пострадал», — заявил глава региона.

    Он отметил, что на месте работают городские службы и управляющие организации. Восстановительные работы уже ведутся. Власти рассчитывают, что 14 сентября детский сад примет детей в обычном режиме.

    Всего минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили 389 украинских беспилотников.

    В Нижнекамске при атаке БПЛА погибли два человека. Еще четыре мирных жителя получили ранения.