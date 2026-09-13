В Орле обломки беспилотника повредили квартиры и детский сад

В Орле обломки сбитого беспилотника повредили остекление в четырех многоквартирных домах и здании детского сада. Пострадавших нет, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков .

По его данным, за ночь над регионом уничтожили три вражеских БПЛА. Фрагменты одного из них упали в Заводском районе города. Помимо жилых домов, повреждения получило здание детского сада номер 98.

«К счастью, никто не пострадал», — заявил глава региона.

Он отметил, что на месте работают городские службы и управляющие организации. Восстановительные работы уже ведутся. Власти рассчитывают, что 14 сентября детский сад примет детей в обычном режиме.

Всего минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили 389 украинских беспилотников.

В Нижнекамске при атаке БПЛА погибли два человека. Еще четыре мирных жителя получили ранения.