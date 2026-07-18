Страны Запада отрицают преступления киевского режима, чтобы не признавать свою причастность. Они обеляют украинское руководство вопреки фактам, заявила на неформальном заседании СБ ООН по формуле Арриа исполняющая обязанности постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева, сообщил ТАСС .

Дипломат рассказала участникам встречи об усугубившихся противоречиях в украинском обществе, принудительной мобилизации, преступлениях против русскоязычного населения. Евстигнеева обвинила Запад в замалчивании реальной ситуации, ведь подтверждение проблем означало бы признание собственной вины.

«Киев и его западные сторонники, как вы можете наблюдать, продолжают обвинять Россию и очень агрессивно обелять ужасное положение Киева в вопросе прав человека», — сказала она.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова возложила ответственность за преступления Киева на Запад. Теракт в Монако она назвала унижением для союзников Украины.