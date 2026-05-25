Бывший премьер-министр России Сергей Степашин заявил, что судьба президента Украины Владимира Зеленского складывается незавидно. Своим взглядом он поделился в интервью РИА «Новости» .

По мнению бывшего российского премьера, украинский политик оказался в крайне сложном положении. Степашин считает, что для Зеленского и продолжение боевых действий, и возможное мирное соглашение — одинаково плохие варианты.

«Я думаю, у него незавидная судьба и он это прекрасно понимает», — отметил политик.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщил, что внутри Украины заметно обострилось сопротивление политическому курсу Зеленского. Он подчеркнул, что на фоне обсуждения возможных ударов по Белоруссии, президенту следовало бы принимать во внимание усиливающееся внутреннее недовольство. По мнению Дмитрука, в украинском обществе становится все больше людей, выступающих против принудительной мобилизации.