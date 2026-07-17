Захарова возложила ответственность за теракты в России на Украину и Запад

Коллективный Запад руками киевского режима совершает террористические атаки на Россию, видя провалы украинской армии на поле боя. Об этом официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила на программе «Большая игра» на Первом канале .

Она призналась, что не отделяет Запад от киевского режима. По мнению Захаровой, проанализировав ситуацию на поле боя, в экономике и геополитике, спонсоры Украины ее же руками принялись совершать террористические атаки на Россию и продвигать агрессивную риторику.

«Я не оговорилась. Это, безусловно, не только Киев, не только Банковая, которая их совершает, это, безусловно, их совместное преступление», — сказала представитель МИД.

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