Захарова: киевский режим щелкнул Запад по носу взрывом в Монако и унизил его

Организованный украинскими спецслужбами взрыв в Монако стал горьким уроком для союзников киевского режима, но они так и не осудили произошедшее. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об этом на Первом канале .

Ее спросили, отреагировали ли на теракт на Западе. В покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева, по версии следствия, замешано Главное управление разведки Минобороны Украины.

«Никогда. Этого осуждения не было. <…> [Киевский режим] щелкнул Запад по носу, совершив теракт в Монако. Это, безусловно, уже новый уровень унижения тех, кто за них вступался», — ответила Захарова.

Ранее представитель МИД возложила ответственность за атаки по России на Запад и Украину. По ее словам, союзники совершали нападения руками киевского режима.