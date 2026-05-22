В ООН осудили атаку ВСУ на мирных жителей после удара по колледжу в ЛНР

Организация Объединенных Наций решительно осудила любые нападения на гражданское население после удара ВСУ по ЛНР. Об этом заявила пресс-служба офиса генерального секретаря организации.

В объединении напомнили, что международное гуманитарное право требует защищать мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, а подобные атаки недопустимы, независимо от обстоятельств. Кроме того, в офисе призвали не допускать шагов, которые могли бы усилить эскалацию.

Комментарий последовал после сообщений об ударе по Старобельскому педагогическому колледжу в Луганской Народной Республике. Президент России Владимир Путин заявил, что атака на учебное заведение не была случайной. По его словам, ВСУ наносили удары по объекту тремя волнами беспилотников и старались попасть в одно и то же место.

По последним данным, погибли шесть человек, 39 пострадали, 15 пропали без вести.