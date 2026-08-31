В Свердловской области беспилотник атаковал логистический центр

В Свердловской области от атаки украинских беспилотников пострадали логистический центр и жилые дома. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер в телеграм-канале .

По словам чиновника, атаку БПЛА отражают средства авиации и ПВО, мобильные огневые группы.

«Есть попадания беспилотников и обломков в жилые дома и логистический центр», — отметил Паслер, добавив, что в местах попаданий зафиксированы возгорания.

Экстренные службы проводят эвакуацию. Жертв нет, информация о пострадавших пока уточняют, написал губернатор.

Паслер подчеркнул, что угроза атаки беспилотников в регионе сохраняется. Он напомнил о запрете на публикацию фото и видео последствий атак БПЛА.

Ранее Минобороны сообщило, что за минувшую ночь средства противовоздушной обороны ликвидировали 239 беспилотников. Накануне вражеский аппарат атаковал хаб доставки и сортировочный центр маркетплейса Ozon в Дагестане.