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    В Свердловской области беспилотник атаковал логистический центр

    Фото: РИА «Новости»

    В Свердловской области от атаки украинских беспилотников пострадали логистический центр и жилые дома. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер в телеграм-канале.

    По словам чиновника, атаку БПЛА отражают средства авиации и ПВО, мобильные огневые группы.

    «Есть попадания беспилотников и обломков в жилые дома и логистический центр», — отметил Паслер, добавив, что в местах попаданий зафиксированы возгорания.

    Экстренные службы проводят эвакуацию. Жертв нет, информация о пострадавших пока уточняют, написал губернатор.

    Паслер подчеркнул, что угроза атаки беспилотников в регионе сохраняется. Он напомнил о запрете на публикацию фото и видео последствий атак БПЛА.

    Ранее Минобороны сообщило, что за минувшую ночь средства противовоздушной обороны ликвидировали 239 беспилотников. Накануне вражеский аппарат атаковал хаб доставки и сортировочный центр маркетплейса Ozon в Дагестане.