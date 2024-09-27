В Одесской области прогремели взрывы

Звуки взрывов прогремели в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Об этом сообщило украинское агентство ТСН.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу включали в Днепропетровской области, а также в Сумской, Кировоградской и Николаевской областях.

Накануне серия взрывов прозвучала в Одессе. В городе и области сохранялась угроза беспилотников.

В четверг 26 сентября стал известно о мощном взрыве в порту «Южный» в Одесской области. Там находились суда, перевозящие водные беспилотники, снаряды, технику и ГСМ.

Также взрывы звучали в городе Староконстантинове Хмельницкой области Украины, где расположен военный аэродром ВСУ.