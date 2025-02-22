На фоне смещения всеобщего фокуса внимания на деятельность президента США Дональда Трампа, украинские военные втихую копят силы и готовятся к новым ударам. Об этом в своем Telegram-канале заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

Коварный морок Трампа

«Мы все видим, как все бросились в объятия Трампа. Всю повестку в интернет-ресурсах перехватила повестка Трампа. Я говорил об этом и раньше, Трамп — не друг России, он друг Америки, он пытается сделать то, что выгодно для США. <…> Противник, кто бы какие сказки не рассказывал, отовсюду поснимал ресурсы, накопил их, снял отовсюду беспилотчиков, все эти расчеты тоже накопил», — объяснил военный.

Российские военные, по словам генерал-майора, отмечают попытки вражеских подразделений разведать ситуацию и нанести удар на Брянском направлении, для того, чтобы сесть за стол переговоров с «козырями на руках». При этом командование ВС России предпринимает все необходимые действия, чтобы раскрыть и расстроить планы противника.

Укрепление суверинитета России

Алаудинов предостерег от ошибок, которые могут быть допущены из-за легкомысленных настроений по поводу возвращения к сотрудничеству с Европой и США. Военный призвал сделать все возможное для того, чтобы запустить и наладить производство отечественной продукции и таким образом закрепить свой суверенитет.

Ранее появились сообщения, что ВСУ планируют масштабное наступление на Брянскую область. При этом основные силы украинских военных сосредоточены в двух населенных пунктах Сумской области.

Однако источник близкий к Министерству обороны России опроверг эту информацию, сообщив, что все передвижения и скопления украинской армии находятся под контролем российских военных. По украинским военным наносятся удары с воздуха и артиллерии.