Источник 360.ru опроверг данные о планах ВСУ по прорыву на Брянщину и Курщину

Сообщения о том, что Вооруженные силы Украины готовят попытку прорыва в Брянскую и Курскую области, не подтвердились. Об этом сообщил близкий к Минобороны осведомленный источник.

«Все передвижения войск противника находятся под контролем российских войск, по живой силе и технике наносятся упреждающие удары артиллерией и авиацией», — подчеркнул он.

Ранее в Сумской области Вооруженные силы России уничтожили до 40 единиц военной техники и сотни боевиков ВСУ. Это произошло близ населенного пункта Юнаковка. Бойцы ударили по врагу оперативно-тактической и армейской авиацией, а также огнем артиллерии.

В СМИ появилась информация о том, что ВСУ якобы планируют масштабное наступление на Брянскую область. По данным Telegram-канала Shot, у границы наблюдается скопление нескольких тысяч украинских военных. Основные силы сосредоточены в двух населенных пунктах Сумской области.