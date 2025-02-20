Вооруженные силы Украины планируют масштабное наступление на Брянскую область. Как сообщил Telegram-канал Shot , сейчас вблизи границы с регионом наблюдается скопление техники и нескольких тысяч военных, что свидетельствует о подготовке к активным действиям.

Основные силы украинских военных сосредоточены в двух населенных пунктах Сумской области.

«Предварительно, к наступлению готовятся более 5000 военнослужащих ВСУ, свыше 200 единиц техники, в том числе натовские танки Leopard и Abrams, БМП. Также сообщается о частичной эвакуации мирного населения из Шостки и Глухова в Сумской области», — отметили авторы публикации.

Все передвижения и скопления ВСУ находятся под контролем российских военных. По украинским военным наносятся удары с воздуха и артиллерии.

Ранее подполье сообщило, что российские военные ликвидировали диверсионно-разведывательную группу ВСУ с помощью миномета. Украинских военнослужащих обнаружили в селе Братеница, расположенном в Сумской области, на границе с Россией.

До этого ВС России уничтожили разведывательную группу украинских солдат в районе населенного пункта Николаево-Дарьино в Курской области.