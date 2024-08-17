В Николаеве послышался взрыв

Фото: РИА «Новости»

В городе Николаеве на юге Украины прогремел взрыв. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

«Сообщают о взрыве в Николаеве», — заявили журналисты около полуночи.

Незадолго до этого издание доложило о взрывах в Покровске и Селидове на территории ДНР и в городе Сумы.

Вечером 16 августа взрыв услышали жители Павлограда на востоке Днепропетровской области. В Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистических ракет.

Российский оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» уничтожил несколько принадлежавших Вооруженным силам Украины западных зенитных ракетных систем, сообщил Life. В Днепропетровской области военные вывели из строя две пусковые установки американского комплекса Patriot и одну радиолокационную станцию AN/MPQ-65, а в Сумской области — установку немецкого IRIS-T.

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