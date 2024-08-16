Взрыв прогремел в Сумах

Фото: РИА «Новости»

На северо-востоке Украины в Сумской области прогремел взрыв. Об этом сообщило издание «Общественное».

«В Сумах слышен взрыв», — сообщили корреспонденты с места событий.

Пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины около 22 часов сообщила об угрозе атаки ударными беспилотниками в Сумской области. Спустя время военные заявили, что БПЛА пролетели через регион в юго-западном направлении.

Вечером 16 августа дважды объявляли воздушную тревогу в Киеве, однако информация об атаках не поступала. Издание лишь сообщило о взрыве в Павлограде на востоке Днепропетровской области.

В Сумы и Запорожье съехались иностранные журналисты, рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его данным, их пригласили на фоне готовящейся под руководством западных спецслужб атаки на Курскую и Запорожскую АЭС.

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