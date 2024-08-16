Российские военные уничтожили немецкий ЗРК IRIS-T в Сумской области

Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожил пусковую установку ЗРК IRIS-T производства ФРГ в населенном пункте Сенно Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Оборонное ведомство опубликовало кадры уничтожения немецкой пусковой установки.

Оператор беспилотника выявил немецкую ЗРК на подготовленной боевой позиции в районе населенного пункта Сенное в Сумской области. Расчет «Искандера-м» нанес ракетный удар по обнаруженной позиции ВСУ.

«Средствами объективного контроля подтверждено уничтожение пусковой установки ЗРК „IRIS-T“ и личного состава ВСУ, обслуживающего боевую машину комплекса», — говорится в сообщении.

До этого днем российские военные уничтожили две пусковые установки РСЗО HIMARS в селе Мирополье Сумской области, из которых ВСУ обстреливали Курскую область. Помимо этого, взрывом была уничтожена транспортно-заряжающая машина и два дополнительных пакета реактивных снарядов.