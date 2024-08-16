Российские военные ликвидировали две пусковые установки ЗРК Patriot в Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, позицию установок ВСУ в районе населенного пункта Желобок установили разведчики.

«В результате ракетного удара полностью уничтожили две пусковые установки ЗРК Patriot и радиолокационную станцию AN/MPQ-65», — отметили в сообщении.

Ранее стало известно, что российские военные нанесли удар по украинскому Су-24 в Днепропетровской области. Обстрел произошел во время подвеса крылатых ракет на аэродроме.

За неделю в зоне проведения спецоперации ВСУ потеряли до 14 560 военнослужащих в результате действий группировок ВС России. Также российские бойцы уничтожили шесть танков, 18 бронированных машин и 34 автомобиля.