В небе над Майкопом прогремели десятки взрывов

В Адыгее сработала система ПВО. Жители Майкопа услышали взрывы в разных районах города, сообщил телеграм-канал Shot .

Украинские беспилотники летали над регионом с 02:50. Очевидцы насчитали не менее 10 уничтоженных воздушных целей. Всего в разных районах города прогремели около двух десятков взрывов, сработала система оповещения.

Официально руководство Адыгеи и горадминистрация Майкопа не комментировали атаку. Местные паблики сообщили, что в регионе введен режим беспилотной опасности.

В последний раз Адыгею атаковали 9 марта. Минобороны сообщало о четырех сбитых над регионом беспилотниках.

Ранее Вооруженные силы Украины пытались поразить компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае. Пресс-секретарь кремля Дмитрий Песков предупредил, что повреждение объекта скажется на целом ряде стран.