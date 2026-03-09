Силы ПВО сбили 163 украинских беспилотника

В течение минувшей ночи средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 163 украинских беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что 54 дрона сбили в Брянской области, 47 — в Крыму, 16 — в небе над Краснодарским краем, 11 — над Калужской областью.

Также восемь БПЛА уничтожили над Новгородской областью, пять — над Белгородской, по четыре — над Смоленской и акваторией Черного моря.

Еще по три БПЛА ликвидировали над Адыгеей и Воронежской областью, по два — над Азовским морем и Ростовской областью, по одному — в небе над Тверской, Орловской, Волгоградской и Астраханской областями.

Днем ранее дрон ВСУ атаковал автомобиль скорой помощи в Белгородской области. Внутри находились пациент и медики, никто из них не пострадал, сообщал глава региона Вячеслав Гладков.