ВСУ снова попытались атаковать компрессорную станцию «Русская» на Кубани
Минобороны заявило об отражении атаки БПЛА на компрессорную станцию «Русская»
Средства противовоздушной обороны отразили новую попытку атаки дронов ВСУ на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Инфраструктурный объект обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток».
«С 03:55 до 06:45 в воздушном пространстве над газокомпрессорной станцией расчеты средств ПВО и РЭБ уничтожили 10 украинских дронов», — заявили в Минобороны.
В ведомстве подчеркнули, что обороняемая станция в населенном пункте Гай-Кодзор ущерба не получила.
Утром 12 марта Минобороны рапортовало об уничтожении 80 украинских дронов в течение прошлой ночи, их них 30 — над территорией Краснодарского края.
За две прошлые недели ВСУ предприняли 12 попыток атак на объекты, поставляющие газ на «Голубой» и «Турецкий» потоки. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал эти новости тревожными.