Попытки Украины атаковать компрессорную станцию «Русская» являются нападением на объект, обеспечивающий энергобезопасность целого ряда стран, включая Турцию. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это береговая компрессорная станция, которая обеспечивает перекачку газа по южному потоку. Это еще одно нападение на объект международной нитки, международного нефтепровода, который обеспечивает энергетическую безопасность и Турции, и целого ряда других стран», — привело слова Пескова РИА «Новости».

Сегодня украинские дроны вновь попытались атаковать станцию в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края. Силы ПВО и РЭБ уничтожили 10 беспилотников.

За прошлые две недели ВСУ 12 раз предпринимали попытки нанести удар по объектам, поставляющим газ на «Голубой» и «Турецкий» потоки.