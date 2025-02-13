В небе над Крымом за полчаса сбили семь беспилотников ВСУ

Средства ПВО за полчаса уничтожили семь украинских БПЛА над Крымом и акваторией Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, в период с 19:00 до 19:30 по московскому времени пять дронов сбили над территорией Республики Крым и два — над Черным морем.

Днем 13 февраля российские военные ликвидировали два беспилотных летательных аппарата над Белгородской областью, писали «Известия». Минувшей ночью силы уничтожили 83 украинских дрона над российскими регионами. Из них 37 беспилотников сбили над Брянской областью.

Ранее массированному налету дронов подверглась Липецкая область. Из-за падения обломков БПЛА пострадала сотрудница станции аэрации. Женщину доставили больницу с осколочными ранениями. В регионе действовал красный уровень угрозы воздушной атаки.