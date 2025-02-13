В небе над Крымом за полчаса сбили семь беспилотников ВСУ

Ранее массированному налету дронов подверглась Липецкая область. Из-за падения обломков БПЛА пострадала сотрудница станции аэрации. Женщину доставили больницу с осколочными ранениями. В регионе действовал красный уровень угрозы воздушной атаки.
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