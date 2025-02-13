Силы ПВО ночью уничтожили 37 беспилотников над Брянской областью

«За прошедшую ночь силами ПВО Министерства обороны РФ перехвачено и уничтожено 37 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написал он.

Глава региона отметил, что в ходе ЧП никто не пострадал, разрушений тоже не зафиксировали. Все атаки отразили и все цели уничтожили.

Ранее Минобороны сообщило, что силы ПВО за ночь уничтожили 83 украинских дрона над российскими регионами. Больше всего беспилотников сбили над Брянской областью — 37, над Липецкой и Курской — 12, над Тверской — девять, по три — над Смоленской, Воронежской, Белгородской Калужской, а также один беспилотник подавили в небе над Ростовской областью.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что взрывная волна, образовавшаяся во время подавления беспилотников, повредила газопровод в регионе. Все повреждения оперативно устранили.