Липецкую область атаковали беспилотники

Липецкая область подверглась массированному налету беспилотников, работают средства противовоздушной обороны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Игорь Артамонов.

«Идет работа ПВО и средств подавления», — уточнил глава региона.

До этого в Липецкой области вводили режим воздушной опасности, позже сменив его на красный уровень угрозы атаки дронов на Липецк и Липецкий муниципальный округ.

Губернатор просил жителей оставаться дома и не подходить к окнам. Тех, кто находился на улице, попросили спуститься в паркинг или подземный переход. Людей призвали не покидать безопасное место до отбоя тревожного сигнала.

Угрозу атаки БПЛА объявляли также на территории города Елец и Елецкого района, города Грязи и Грязинского района.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что число пострадавших при обстреле города возросло до 13 человек, среди которых двое подростков.