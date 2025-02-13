Красный уровень угрозы атаки БПЛА объявили в Липецке

В Липецке и на территории Липецкого муниципального округа объявили красный уровень угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщило главное управление МЧС по региону в Telegram-канале .

«Объявлен красный уровень „Угроза атаки БПЛА“ для города Липецка и Липецкого МО», — уточнили в ведомстве.

До этого в регионе объявляли желтый уровень «Воздушная опасность».

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в Крыму дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали 12 украинских беспилотников.

До этого в Белгородской области украинские боевики атаковали село Мокрая Орловка Грайворонского округа в среду, 12 февраля. В результате нападения погибла местная жительница.

Пятеро мирных жителей в тот же день пострадали в Горловке в ДНР, получив ранения различной степени тяжести в ходе артиллерийского обстрела ВСУ.