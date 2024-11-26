В НАТО поддержали идею передать Украине ракеты средней дальности

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Североатлантический альянс уже отбросил все приличия, говоря о возможности превентивного удара по России. В НАТО предложили вывести из строя пусковые установки России и предотвратить якобы возможное нападение на страны Европы.
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