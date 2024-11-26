В НАТО поддержали идею передать Украине ракеты средней дальности

Парламентская ассамблея НАТО выступила с предложением предоставить Украине ракеты средней дальности и системы противовоздушной обороны. Документ опубликовала пресс-служба альянса.

В нем также содержится требование предоставить ВСУ своевременную доставку боеприпасов и современного вооружения, включая высокоточное оружие дальнего действия и многоцелевые истребители.

При этом Россия сможет сбить ракеты средней дальности, уверен военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Североатлантический альянс уже отбросил все приличия, говоря о возможности превентивного удара по России. В НАТО предложили вывести из строя пусковые установки России и предотвратить якобы возможное нападение на страны Европы.