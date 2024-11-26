«Игра на наших нервах». Сообщения о поставках Tomahawk на Украину назвали провокацией

Россия сможет сбить ракеты средней дальности, которые рекомендовала поставить Украине Парламентская ассамблея НАТО. Если Запад действительно отправит ВСУ это оружие, инициаторов ждут серьезные последствия. Об этом 360.ru рассказал военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец.

Не исключена провокация

В опубликованном на сайте ПА НАТО документе о поддержке Украины речь может идти о поставках ракет средней дальности Tomahawk. Эксперт подтвердил, что они могут достать цели на расстоянии до 5500 километров, однако российские военные имеют все необходимые средства для отражения таких атак.

«У нас есть ракеты, средства ПВО, которые сбивают ракеты такого класса. <…> Большой набор средств противовоздушной обороны, которые хорошо себя показали уже на поле боя», — подчеркнул аналитик.

В качестве примера он привел систему управления огнем комплекса «Панцирь-С1», ЗРС «C-300», «C-400» и «С-500», ЗРК «Тор» и «Бук». Баранец также не исключил, что данные о поставках на Украину западных снарядов средней дальности являются просто дезинформацией.

«Я пока не уверен, что это не провокационная дезинформация, которую мы с вами трудолюбиво „размазываем“. <…> Может, через три месяца, может, уже в следующем году [их Украине] дадут. Они просто играют на наших нервах. Это игра на наших нервах», — подчеркнул специалист.

Как ответит Россия

Баранец добавил, что Россия ответит на действия Запада и поставки оружия.

«Ну что? Будут эти ракеты — будем бить эти ракеты. А возможно, будем бить и места, маршруты, по которым они будут доставляться из-за рубежа. И это уже другие страны. Будет ли это Румыния, будет ли это Польша, — будем бить уже на территории врага. Уже на подходе этих ракет к территории Украины», — объяснил он.

Ранее газета Politico сообщила, что украинское руководство может запросить у США разрешение на использование ракет Tomahawk по территории России. Одобрение от Белого дома планируют получить до того, как к власти придет избранный американский президент Дональд Трамп.