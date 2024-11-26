В НАТО не стесняются говорить о возможности нанесения превентивных ударов по российским объектам. На это обратил внимание министр иностранных дел Сергей Лавров на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ.
«Я думаю, тут уже комментировать даже нечего, это просто уже все приличия отброшены и истинные намерения оглашаются уже публично», — процитировало его РИА «Новости».
Так Лавров отреагировал на слова адмирала Роба Бауэра, который считает, что в случае вооруженного конфликта НАТО должен первым нанести высокоточные удары по России с целью вывести из строя ее пусковые установки и якобы не допустить нападения на страны Европы.