Лавров: в НАТО отбросили все приличия, говоря об ударах по России

В НАТО не стесняются говорить о возможности нанесения превентивных ударов по российским объектам. На это обратил внимание министр иностранных дел Сергей Лавров на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ.

«Я думаю, тут уже комментировать даже нечего, это просто уже все приличия отброшены и истинные намерения оглашаются уже публично», — процитировало его РИА «Новости».

Так Лавров отреагировал на слова адмирала Роба Бауэра, который считает, что в случае вооруженного конфликта НАТО должен первым нанести высокоточные удары по России с целью вывести из строя ее пусковые установки и якобы не допустить нападения на страны Европы.

Капитан первого ранга запаса Сергей Горбачев отметил, что слова Бауэра являются декларацией о намерениях Североатлантического альянса. Он подчеркнул, что удар «Орешника» вызвал бурную реакцию и множество предложений со всех сторон.