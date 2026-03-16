В направлении Москвы сбили 20-й беспилотник

Российские силы ПВО с полуночи уничтожили 20 беспилотников, летевших в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в MAX .

«Отражена атака двух БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — объявил он 16 марта в 03:18.

В общей сложности за ночь уничтожены 30 украинских дронов. Из них 10 БПЛА — с 21:00 15 марта до полуночи.

Ранее Минобороны сообщило о 125 дронах, сбитых с 08:00 по 14:00 над регионами России. Из них 28 летели на Москву. В последующие шесть часов силы ПВО обезвредили еще 113 аппаратов, включая 14 направлявшихся к столице. С 20:00 до 23:00 сбили 28 дронов, в том числе три на подлете к городу.

Ранее в Севастополе объявили эвакуацию из-за рухнувшего на землю подбитого БПЛА. Оперативные службы оцепили территорию в районе Омеги.