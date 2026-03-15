Силы ПВО сбили 125 украинских дронов за шесть часов

Минобороны: за 6 часов ПВО сбила 125 БПЛА, в том числе 28 летевших на Москву

С период с 8:00 по 14:00 15 марта средства противовоздушной обороны ликвидировали 125 украинских беспилотников, из них 28 летели на Москву. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что 51 дрон сбили над Брянской областью, 38 — над Московским регионом, 19 — над Калужской областью.

Кроме того, военные уничтожили по пять дронов над Тульской и Белгородской областями, три — над Смоленской, два — над Владимирской и еще по одному — над Тверской и Курской.

Утром 15 марта в Минобороны рапортовали, что средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили 170 дронов, среди которых 20 летели в направлении российской столицы.

До этого в Волгограде многоквартирный дом по улице Владимира Петровского пострадал после прилета беспилотника. Среди местных жителей никто ранений не получил.