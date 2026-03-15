Один из районов Севастополя эвакуируют из-за найденного БПЛА

Развожаев: в районе Омеги в Севастополе нашли сбитый БПЛА, людей эвакуируют

Ночью на 15 марта силы ПВО и Черноморского флота снова отразили атаку ВСУ на Крым. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, общей сложности ликвидировали больше шести украинских беспилотников.

«В районе Омеги обнаружен сбитый БПЛА. Сейчас территория оцеплена, людей эвакуируют», — написал Развожаев.

Специалисты принимают решение о подрыве дрона на месте либо его транспортировке для последующего уничтожения.

Ранее стало известно, что в Севастополе после падения дрона загорелись 1,5 тысячи гектаров леса. Также вспыхнул гараж в районе Нижней Голландии и трава в балке Бермана.