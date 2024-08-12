Пленный рассказал об иностранных наемниках в рядах напавших на Курскую область

Среди украинских военных, напавших на Курскую область, были иностранные наемники из разных государств. Об этом рассказал военнопленный, представившийся Романом Полторацким, после задержания.

По словам мужчины, пересекая границу, он слышал по радиосвязи английскую, польскую и, предположительно, французскую речь.

«Когда <…> заняли позиции, с начальством, с нашими выходили [в эфир] — слышали, что-то говорят по-английски», — добавил боец ВСУ.

Ранее Полторацкий рассказал, что киевский режим планировал использовать нападение на Курскую область как инструмент давления на переговорах с Россией.

Кроме того, он заявил, что им приказали убивать жителей Курской области, оказывающих сопротивление.

Президент Владимир Путин на совещании, которое посвятили ситуации в приграничных российских регионах, указал на невозможность переговоров с Украиной после произошедшего в области.