Путин исключил переговоры с Киевом после ударов ВСУ по ЗАЭС и Курской области

Вести переговоры о мирном урегулировании с украинскими властями, чьи боевики наносят удары по мирным людям и объектам атомной энергетики, невозможно. С таким заявлением в ходе совещания с руководителями силовых ведомств выступил президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что теперь видна вся картина, объясняющая регулярные отказы киевского режима от предложенного Россией плана мирного урегулирования, а также нейтральных стран-посредников.

«Судя по всему, противник при помощи своих западных хозяев стремится к улучшению переговорных позиций в будущем. Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре или пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики? О чем с ними вообще можно говорить?» — заявил Путин.

Глава государства добавил, что вторжением в Курскую область украинские боевики попытались остановить наступление российских войск, которые занимаются освобождением Донецкой и Луганской народных республик, а также Новороссии. Но темпы продвижения Вооруженных сил России выросли в полтора раза, а потери ВСУ значительно увеличились.

Министерство обороны России сообщило, что за минувшие сутки российские войска уничтожили в Курской области до 1610 украинских боевиков, 32 танка и 23 бронетранспортера. В ведомстве добавили, что также военные защитили три населенных пункта от семи штурмовых атак противника.