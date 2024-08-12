Киевский режим намеревался использовать атаку на территорию Курской области в качестве инструмента давления в переговорах с Россией. Об этом сообщил попавший в плен военнослужащий ВСУ Роман Полторацкий, его слова привела пресс-служба ФСБ.

«Офицеры объясняли, что Украина планирует использовать это нападение для переговоров с Россией», — сказал он.

Пленный отметил, что в рядах нападавших были поляки, французы и англичане.

«Как мне говорили, из Сумской области со всех сторон выезжают бригады и подразделения. Наша цель была дойти до Курска, а потом — до Белгорода, чтобы захватить как можно больше территории для последующего обмена», — добавил он.

ФСБ отмечала, что в плен попал военнослужащий 80-й бригады ВСУ, его задержали в Беловском районе. В ходе допроса он признался, что боевики получили приказ убивать местных жителей в случае минимального сопротивления.