В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при атаке на Архипо-Осиповку

Минздрав: после удара по Архипо-Осиповке 9 раненых находятся в тяжелом состоянии

После удара по Архипо-Осиповке девять раненых остаются в тяжелом состоянии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.

Всего же в больницах Геленджика и Краснодара сейчас находится 21 человек, среди них — трое детей.

«Состояние девяти раненых, в том числе и двоих детей, остается тяжелым», — подчеркнул Кузнецов.

Беспилотники атаковали пляж в Архипо-Осиповке 3 августа. Мирные жители находились в прибрежной зоне. Погибли семь человек, среди них — трое детей. Также стало известно, что среди госпитализированных — две жительницы Воронежской области.