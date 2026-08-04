В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при атаке на Архипо-Осиповку
Минздрав: после удара по Архипо-Осиповке 9 раненых находятся в тяжелом состоянии
После удара по Архипо-Осиповке девять раненых остаются в тяжелом состоянии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.
Всего же в больницах Геленджика и Краснодара сейчас находится 21 человек, среди них — трое детей.
«Состояние девяти раненых, в том числе и двоих детей, остается тяжелым», — подчеркнул Кузнецов.
Беспилотники атаковали пляж в Архипо-Осиповке 3 августа. Мирные жители находились в прибрежной зоне. Погибли семь человек, среди них — трое детей. Также стало известно, что среди госпитализированных — две жительницы Воронежской области.