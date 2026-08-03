Число погибших в Архипо-Осиповке под Геленджиком увеличилось до семи
Оперштаб: число погибших в Архипо-Осиповке увеличилось до семи человек
Число погибших из-за падения обломков беспилотников на пляж в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком увеличилось до семи человек. Об этом сообщил оперштаб Кубани в «Максе».
Среди погибших трое детей, ранены 40 мирных жителей.
Ранее помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил, что 21 пострадавшего госпитализировали в ближайшие больницы, 19 получили медицинскую помощь амбулаторно. В сложных случаях специалисты федеральных медицинских центров проводят телемедицинские консультации.
Беспилотники ВСУ атаковали село Архипо-Осиповка в муниципальном образовании город-курорт Геленджик утром 3 августа.