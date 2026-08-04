Жительницы Воронежской области пострадали во время удара по Архипо-Осиповке

Среди госпитализированных после атаки на Краснодарский край оказались две жительницы Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев .

В больницы попали 56-летняя и 47-летняя женщины. Раненым оказали необходимую помощь.

«Воронежские медики уже на связи с коллегами из Краснодарского края», — подчеркнул Гусев.

Губернатор назвал удар «безрассудной звериной жестокостью» и выразил соболезнования родным и близким погибших.

Беспилотники атаковали Архипо-Осиповку 3 августа. Обломки одного из дронов упали на пляж: в прибрежной зоне были мирные жители. Погибли семь человек, среди них — трое детей, еще десятки туристов пострадали.