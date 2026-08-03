После атаки ВСУ на Архипо-Осиповку госпитализировали 21 человека, трое из них дети
Минздрав: после атаки ВСУ на Геленджик в больницы попал 21 человек
В результате атаки беспилотника ВСУ на пляж Архипо-Осиповки госпитализировали 21 человека, девять раненых в тяжелом состоянии, в их числе трое детей. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, его процитировал ТАСС.
По словам Кузнецова, 19 пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно. В сложных случаях специалисты федеральных медицинских центров консультируют местных медиков по видеосвязи.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что число погибших в из-за атаки увеличилось до шести человек. Среди них трое детей. На месте происшествия работают оперативные и специальные службы.