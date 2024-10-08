В МИД предупредили о планах НАТО по отношению к России

Отношения России и НАТО остаются напряженными. Об этом сообщил РИА «Новости» заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.
«НАТО в своих стратегических документах обозначает Россию „наиболее значительной и прямой угрозой безопасности государств — членов альянса“, и в своем военном строительстве готовится к столкновению с нашей страной?» — высказался он.
Также дипломат прокомментировал возможное членство Украины в Североатлантическом альянсе. По его мнению, Соединенные Штаты навязали своим союзникам идею о вступлении постсоветской республики в блок. В целом перспектива членства Украины в альянсе — это геополитический проект, подчеркнул он.
Дипломат Юлия Жданова предупредила об опасных «играх» НАТО. По ее словам, блок уже давно занимается подготовкой к потенциальному вооруженному столкновению с Россией.
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